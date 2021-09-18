Три десятка человек, в том числе 20 детей, пострадали от отравления в Махачкале

ЧП произошло в одной из религиозных организаций дагестанской столицы, рассказали в республиканском Роспотребнадзоре. Пострадавшие госпитализированы, их состояние врачи оценивают как среднетяжелое. Специалисты взяли пробы пищи и воды, устанавливают, с кем контактировали заболевшие и кто участвовал в приготовлении еды.
2021-09-18T05:04:24+03:00
2021-09-18T05:04:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 18 сентября 2021
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