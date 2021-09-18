Z Архив новостей новости
5 1 6 233
05:04, 18 сентября 2021

Три десятка человек, в том числе 20 детей, пострадали от отравления в Махачкале

ЧП произошло в одной из религиозных организаций дагестанской столицы, рассказали в республиканском Роспотребнадзоре. Пострадавшие госпитализированы, их состояние врачи оценивают как среднетяжелое. Специалисты взяли пробы пищи и воды, устанавливают, с кем контактировали заболевшие и кто участвовал в приготовлении еды.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Российский МИД назвал вторжение СССР в Польшу в 1939 году «освободительным походом» «Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием», — говорится в информационном сообщении ведомства…

5 273 6 22198 17.09
Блоги

+ Обращение Владимира Путина в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Обращение Владимира Путина в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины…

5 54 6 6804 16.09
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Современных российских талантов будут вспоминать как Шагала или Зворыкина Невозможно затормозить развитие культуры. Можно перенести это развитие на другую почву, как большевики в свое время с этим поступили. Но потом эти тексты, эти люди всё равно так или иначе возвращаются…

5 72 6 32144 11.09
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Один урок 11 сентября Как бы ни прозрачно было происходящее, как бы ни глубоко и открыто не проводилось расследование, трагедия — это просто хворост и розжиг мозгового пожара для кого-то…

5 78 6 25197 11.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И это свобода? Кто и зачем проводит эксперименты на детях На наших глазах зародилась и институализируется социальная педофилия. За «радужными перспективами раскрепощения» скрывается извращенное, уродское мировоззрение…

5 120 6 20695 13.09
Блоги

Обвиняемые в убийстве пенсионерки не имеют отношения к общежитию для мигрантов Об этом сообщил на встрече с жителями глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета…

5 114 6 20272 15.09
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и расстрел Белого дома Все члены президентской семьи отчётливо понимали, что один бронетранспортёр не спасёт в случае проигрыша. Да и десять бронетранспортёров не спасут. И никакая охрана не спасёт…

5 91 6 16595 17.09
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова (власти считают иноагентом)

Мое самое последнее об «Умном голосовании» Участие избирателей в выборах в Госдуму по шаблону «Умного Голосования» официально названную цель этого проекта не обеспечивает, но при этом парадоксальным образом обеспечивает рост политического авторитета самого Навального…

5 42 6 9044 15.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Такие дорогие объятья 28 союзных программ. Зачем это Лукашенко — понятно. Но зачем это России?...

5 130 6 63138 11.09
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Малые партии дают бой А вот КПРФ и ЛДПР меняться явно не хотят. В итоге основными бенефициарами от падения рейтинга «Единой России» становятся малые партии…

5 37 6 18364 11.09
Блоги

+ «Прошу у вас снисхождения и милосердия» 02:23 «Прошу у вас снисхождения и милосердия» Кассационный суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову…

5 184 6 45811 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

Петиция. Мы требуем отмены законов об «иноагентах» Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод…

5 57 6 14648 14.09
Блоги

Карина Орлова журналист

Черное лицо белого превосходства как главная надежда республиканцев Фанаты Ларри Элдера звучат как обозленный и малограмотный сам Ларри Элдер — или как многие колумнисты, эксперты и журналисты в России, в том числе и многие мои коллеги, в своем обычном состоянии и риторике…

5 123 6 32192 14.09
Блоги

+ «Это не один, не два — несколько десятков человек» 00:23 «Это не один, не два — несколько десятков человек» Владимир Путин подчеркнул, что в течение нескольких дней ему придется соблюдать режим самоизоляции…

5 116 6 31715 16.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ Очередь к избирательному участку в Москве 01:08 Очередь к избирательному участку в Москве Тротуары узкие, некоторые люди стоят на проезжей части…

5 199 6 55558 17.09
8читать ;смотреть
Интервью Персонально ваш

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Сегодня идет только тестирование. И тестирование проваливается. Они видят, что Навальный из тюрьмы создает головную повестку этой истории…

5 90 6 25806 17.09
#слушать 45:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Скончалась судья, которая постановила заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный Наталья Репникова работала в Симоновском суде Москвы, о ее смерти пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на пресс-службу инстанции

6 878
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Преемника у Путина по определению нет. Вот какой преемник может быть у Господа Бога Саваофа? Ответ: сама постановка вопроса о преемнике Господа Бога является богохульством…

5 40 6 86595 11.09
#слушать 48:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3516098
«Судебные процессы Грузии»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 3551 12.09
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Путин на карантине Пройдут выборы, с народом можно будет уже не заигрывать. И вот тогда вполне возможны радикальные меры, которые вам совсем не понравятся…

5 51 6 125855 13.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Русь 200 Русь 200 Путин рискует, война с Украиной, секрет Ивлеевой, нафталин, Зиничев и Александр Невский…

5 146 6 96699 13.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9259037
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5026938

Сегодня в эфире