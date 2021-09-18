Скончалась судья, которая постановила заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный

Наталья Репникова работала в Симоновском суде Москвы, о ее смерти пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на пресс-службу инстанции. Причины смерти не сообщаются. Алексей Навальный сейчас находится в колонии во Владимирской области. Он должен выйти на свободу в 2023 году.
2021-09-18T04:06:43+03:00
2021-09-18T04:06:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 18 сентября 2021