Норвегия потребовала от России большей открытости и предсказуемости при проведении военных учений

В министерстве обороны королевства обратили внимание, что нынешние маневры «Запад-2021» по уровню не уступают учениям времен холодной войны, передает норвежский телеканал NRK. Только на этой неделе в них были задействованы до 200 тысяч военнослужащих, отмечают в Осло. При этом территориально учения простираются дальше на запад и восток, чем в предыдущие годы, настаивает норвежская сторона. Кроме того, у россиян появился доступ к районам, которые раньше были покрыты льдом. Также к большей прозрачности Москву призывают в руководстве НАТО.