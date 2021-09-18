Американские военные признали ответственность за гибель мирных граждан при ударе с воздуха в Кабуле

В министерстве обороны страны назвали случившееся ошибкой и принесли извинения. Ведомство ведет консультации по вопросу о компенсациях родственникам погибших. Министр поручил провести тщательное расследование. В конце августа американский беспилотник нанес удар по автомобилю в Кабуле. Целью американских военных были причастные к теракту возле кабульского аэропорта. В результате атаки, как сообщается, погибли 10 мирных жителей, в том числе 7 детей.
2021-09-18T04:05:34+03:00
2021-09-18T04:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 18 сентября 2021
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