Корпорация Google, как передает AFP, была вынуждена удалить приложение «Навальный» под чрезвычайным принуждением

Источники, близкие к решению этого вопроса, пояснили, что компания столкнулась с публичными угрозами со стороны российского руководства, а также частными угрозами уголовного преследования работающих в России сотрудников. Ситуация аналогичная той, с которой столкнулась корпорация Apple, которая также удалила приложение из своего магазина, добавил собеседник агентства. Ранее его источник в руководстве производителя iPhone сказал, что власти угрожали арестовать сотрудников компании в России. Российский регулятор добивается блокировки приложения «Навальный», с функцией «Умное голосование», поскольку обвиняет программу в связях с организацией, которую признали экстремистской.