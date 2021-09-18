Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика скончался на 85 году жизни

Он руководил страной два десятилетия и ушел в отставку больше двух лет назад на фоне масштабных протестов. В последние годы пребывания у власти политик имел серьезные проблемы со здоровьем, он передвигался лишь с посторонней помощью на инвалидной коляске и редко появлялся на публике. Массовые протесты, которые привели к отставке Бутефлики начались после того, как было объявлено, что президент собирается участвовать в очередных выборах.
2021-09-18T03:07:34+03:00
2021-09-18T03:07:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 18 сентября 2021