Александр Лукашенко назвал польский город Белосток и столицу Литвы Вильнюс исторически белорусскими землями

В то же время он добавил, что Минск не предъявляет территориальных претензий соседним государствам. Руководитель республики сказал это выступая на мероприятии по случаю нового праздника в стране – Дня народного единства. Его теперь отмечают в Белоруссии 17 сентября, в день начала в 1939 году Польского похода Красной армии, когда к республике были присоединены территории Западной Белоруссии, до того входившие в состав Польши.