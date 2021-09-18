США находятся в тесном контакте с Францией после ее решения отозвать посла, заверили в Белом доме

Американская администрация надеется посвятить ближайшие дни урегулированию двухсторонних разногласий. В Вашингтоне подчеркнули, что по-прежнему расценивают Францию как своего старейшего союзника и одного из самых сильных партнеров. Париж принял решение отозвать послов из США и Австралии после того, как эти две страны вместе с Великобританией объявили о создании нового военного альянса. Недовольство французской стороны вызвало решение австралийского руководство отказаться от контракта с Парижем на строительство подводных лодок.
2021-09-18T03:06:30+03:00
2021-09-18T03:06:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 18 сентября 2021
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