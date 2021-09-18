Дамаск остался без света

Из-за диверсии на газопроводе нарушена работа столичной газовой тепловой электростанции, говорят в министерстве энергетики Сирии. Подробностей происшествия власти пока не сообщают. Они заверяют, что в ближайшее время энергоснабжение сирийской столицы будет восстановлено.