Дамаск остался без света

Из-за диверсии на газопроводе нарушена работа столичной газовой тепловой электростанции, говорят в министерстве энергетики Сирии. Подробностей происшествия власти пока не сообщают. Они заверяют, что в ближайшее время энергоснабжение сирийской столицы будет восстановлено.
2021-09-18T03:05:59+03:00
2021-09-18T03:05:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 18 сентября 2021
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