Министерство юстиции называет гостайной основания, по которым журналистов «Открытых медиа» признали иноагентами

Как рассказали адвокаты Юлии Ярош и Максима Гликина, второе судебное заседание подряд ведомство не предоставляет всю необходимую информацию. По информации интернет-издания «Медиазона», минюст объявил гостайной письмо Росфинмониторинга, которое касается обоих журналистов. Юлия Ярош и Максим Гликина были признаны иностранными агентами в середине июля.