Министерство юстиции называет гостайной основания, по которым журналистов «Открытых медиа» признали иноагентами

Как рассказали адвокаты Юлии Ярош и Максима Гликина, второе судебное заседание подряд ведомство не предоставляет всю необходимую информацию. По информации интернет-издания «Медиазона», минюст объявил гостайной письмо Росфинмониторинга, которое касается обоих журналистов. Юлия Ярош и Максим Гликина были признаны иностранными агентами в середине июля.
2021-09-18T03:05:23+03:00
2021-09-18T03:05:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 18 сентября 2021
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