Администрация мессенджера Telegram заблокировала сервис «Умное голосование» Алексея Навального

Основатель ресурса Павел Дуров незадолго до этого написал, что принял решение ограничить на время голосования в России работу страниц с предвыборной агитацией. Он объяснил этот шаг требованиями закона. Он также напоминал, что корпорации Google и Apple удалили приложение «Навальный» с функцией «Умное голосование» из своих интернет-магазинов. Российские власти требовали блокировки приложения. Чиновники настаивали, что программа связана с организацией, которая была признана в России экстремистской.
2021-09-18T03:04:19+03:00
2021-09-18T03:04:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2905536-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:04, 18 сентября 2021
Загрузка комментариев...