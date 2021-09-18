Администрация мессенджера Telegram заблокировала сервис «Умное голосование» Алексея Навального

Основатель ресурса Павел Дуров незадолго до этого написал, что принял решение ограничить на время голосования в России работу страниц с предвыборной агитацией. Он объяснил этот шаг требованиями закона. Он также напоминал, что корпорации Google и Apple удалили приложение «Навальный» с функцией «Умное голосование» из своих интернет-магазинов. Российские власти требовали блокировки приложения. Чиновники настаивали, что программа связана с организацией, которая была признана в России экстремистской.