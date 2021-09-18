Новое руководство Афганистана упразднило министерство по делам женщин

На его базе создано новое ведомство — министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков, передает британская медиакорпорация ВВС. Такое ведомство уже существовало ранее во время правления группировки «Талибан». Оно отвечало за строгие религиозные доктрины в стране в соответствии с исламским порядком, а также принимало серьезные ограничения в жизни женщин. Среди прочего, эта же структура следила за соблюдение норм шариата. Группировка «Талибан» признана в России террористической и запрещена.