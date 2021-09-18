Польские силовики арестовали бывшего главу финансовой интернет-биржи Wex Дмитрия Васильева

Как пишет местная «Gazeta Wyborcha», руководство торговой площадки обвиняют в причастности к исчезновению денег в том числе инвесторам из Евросоюза и из самой Польши. Речь идет о сумме в 450 млн долларов. При этом Васильев был задержан еще в августе, но об этом стало известно только сейчас. Известно, что запрос о его экстрадиции подал Казахстан.