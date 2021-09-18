Еще один фигурант дела о подготовке массовых беспорядков арестован в Санкт-Петербурге

Суд принял решение о мере пресечения для Вячеслава Абрамова. В Москве по этому делу под домашний арест накануне отправили сотрудницу штаба одного из кандидатов в депутаты Госдумы Марию Платонову. Двое других фигурантов находятся в СИЗО. По версии силовиков, обвиняемые призывали в телеграм-чатах участвовать в уличных протестах в связи с выборами. Всего в деле 11 фигурантов.