Еще один фигурант дела о подготовке массовых беспорядков арестован в Санкт-Петербурге

Суд принял решение о мере пресечения для Вячеслава Абрамова. В Москве по этому делу под домашний арест накануне отправили сотрудницу штаба одного из кандидатов в депутаты Госдумы Марию Платонову. Двое других фигурантов находятся в СИЗО. По версии силовиков, обвиняемые призывали в телеграм-чатах участвовать в уличных протестах в связи с выборами. Всего в деле 11 фигурантов.
2021-09-18T02:05:12+03:00
2021-09-18T02:05:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 18 сентября 2021
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