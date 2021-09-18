Владимир Путин воспользовался телефоном помощника для электронного голосования, пояснили в Кремле

Там напомнили, что у самого президента нет мобильного устройства. Путин проголосовал накануне. Тогда же журналисты обратили внимание, что на видео, которое распространила пресс-служба Кремля, у президента нет мобильного телефона, который необходим для того, чтобы воспользоваться электронным голосованием.
2021-09-18T02:04:40+03:00
2021-09-18T02:04:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 18 сентября 2021
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