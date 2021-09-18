Экспедиция пропала на границе Томской области и Красноярского края

В составе группы, по предварительны данным, находятся девять человек. Ранее сообщалось, что они являются членами Русского географического общества. Однако в самой организации сказали, что только двое участников экспедиции состоят в их рядах. Последний раз группа выходила на связь неделю назад.
2021-09-18T01:07:04+03:00
2021-09-18T01:07:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 18 сентября 2021
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