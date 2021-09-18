Члена президентского Совета по правам человека И. Каляпина оштрафовали по статье о «нежелательной» организации

Суд в Нижнем Новгороде признал руководителя «Комитета против пыток» виновным в сотрудничестве с чешским фондом «Человек в беде». Его признали «нежелательным» в России пару лет назад. При этом, как рассказали соратники Каляпина, в деле содержатся копии публикаций с сайта «Комитета» за те годы, когда чешскую организацию еще не внесли в реестр. Сам Каляпин уверен, что административное дело и штраф стали результатом его критики работы следственного комитета и прокуратуры.