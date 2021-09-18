Американские силовики готовятся к сегодняшнему митингу в Вашингтоне

Его планируют провести в поддержку фигурантов дела о захвате здания Конгресса США. Вокруг комплекса, где располагается законодательный орган страны, уже установили заграждения. Силовые структуры в городе находятся в состоянии повышенной готовности. В случае необходимости власти готовы привлечь Национальную гвардию. В свою очередь организаторы демонстрации предупредили, что не приветствуют тех, кто планирует устраивать беспорядки. В результате беспорядков в Вашингтоне в начале года погибли четыре человека. Более 560 были арестованы.