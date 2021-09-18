Американские силовики готовятся к сегодняшнему митингу в Вашингтоне

Его планируют провести в поддержку фигурантов дела о захвате здания Конгресса США. Вокруг комплекса, где располагается законодательный орган страны, уже установили заграждения. Силовые структуры в городе находятся в состоянии повышенной готовности. В случае необходимости власти готовы привлечь Национальную гвардию. В свою очередь организаторы демонстрации предупредили, что не приветствуют тех, кто планирует устраивать беспорядки. В результате беспорядков в Вашингтоне в начале года погибли четыре человека. Более 560 были арестованы.
2021-09-18T01:05:29+03:00
2021-09-18T01:05:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 18 сентября 2021
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