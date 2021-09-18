Франция отзывает своих послов из США и Австралии

Париж принял такое решение после того, как эти две страны, а также Великобритания объявили о создании нового военного альянса и отказа австралийской стороны от контракта с Францией на строительство подводных лодок. Стоимость работ оценивались в 56 миллиардов евро. В Париже решение Канберры назвали «ударом в спину». В свою очередь в Вашингтоне сказали, что их представители обсуждали с французской стороной предстоящее соглашение о военном альянсе.