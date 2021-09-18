Мессенджер Telegram ограничил работу учетных записей, связанных с предвыборной агитацией

Основатель ресурса Павел Дуров объяснил на своем канале это решение требованиями российского законодательства. Хотя он не написал напрямую о приостановке работы в том числе страницы «Умного голосования», в то же время Дуров раскритиковал корпорации Google и Apple за их решение удалить из своих магазинов приложение «Навальный».
2021-09-18T01:04:09+03:00
2021-09-18T01:04:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:04, 18 сентября 2021
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