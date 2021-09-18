Мессенджер Telegram ограничил работу учетных записей, связанных с предвыборной агитацией

Основатель ресурса Павел Дуров объяснил на своем канале это решение требованиями российского законодательства. Хотя он не написал напрямую о приостановке работы в том числе страницы «Умного голосования», в то же время Дуров раскритиковал корпорации Google и Apple за их решение удалить из своих магазинов приложение «Навальный».