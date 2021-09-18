В Сочи открывается фестиваль «Кинотавр»

Несмотря на нестабильную эпидемиологическую обстановку в Краснодарском крае, все мероприятия пройдут в очном формате, но с рядом ограничений. Так, на сайте «Кинотавра» сказано, что все гости и журналисты будут обязаны соблюдать санитарные нормы, а также носить средства индивидуальной защиты.

Кроме того, для заселения в гостиницу гостю необходимо предоставить документ, подтверждающий вакцинацию, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании.

В администрации Сочи уточнили, что на время проведения «Кинотавра» в центре города рядом с Зимним театром ограничено движение. Перекрытия продолжатся до 28 сентября.

Фестиваль «Кинотавр» будет работать до 25 сентября. В рамках конкурсной программы покажут 15 картин.