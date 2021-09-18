Франция немедленно отзывает своих послов в США и Австралии для консультаций

Это связано с со сделанными этими странами заявлениями. 15 сентября они объявили о создании партнерства по безопасности с Великобританией, а Канберра расторгла с Парижем контракт на поставку подводных лодок, который готовился с 2016 года. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это неприемлемым поведением в отношениях между союзниками и партнерами.
2021-09-18T00:06:51+03:00
2021-09-18T00:06:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2905506-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:06, 18 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Новая газета» узнала, что в Подмосковье можно проголосовать в торговых палатках и на остановках Издание отмечает, что в этом году вместо пеньков и багажников автомобилей, в отдельных деревнях можно будет опустить бюллетень в урну также у храма, на берегу озера, у строительного рынка или рядом с аптекой…