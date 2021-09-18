Франция немедленно отзывает своих послов в США и Австралии для консультаций

Это связано с со сделанными этими странами заявлениями. 15 сентября они объявили о создании партнерства по безопасности с Великобританией, а Канберра расторгла с Парижем контракт на поставку подводных лодок, который готовился с 2016 года. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это неприемлемым поведением в отношениях между союзниками и партнерами.