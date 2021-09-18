В Варшаве арестовали экс-главу российской криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева

О задержании Васильева, которое произошло еще 11-го августа, стало известно лишь сейчас – когда польский суд арестовал его на 40 суток и об этом написала газета Wyborcza. Варшава получила запрос на экстрадицию бизнесмена в Казахстан, где на того завели дело о мошенничестве.

Васильев возглавлял биржу с 2017-го, а через год продал сингапурское юрлицо, на которое она была зарегистрировано, предпринимателю Дмитрию Хавченко. Но еще до того биржа перестала работать – и один из ее казахских клиентов пожаловался в прокуратуру. Тогда-то Васильева и объявили в международный розыск.

Еще один пострадавший от биржи клиент, по данным «Би-би-си», устроил волну ложных «минирований» торговых центров и других объектов по всей России в 2019-м, добиваясь, таким образом, компенсации ему 120-ти биткоинов, украденных у него, по его словам, биржей.

В 2019 году Васильева уже задерживали в Италии, но затем отпустили. Васильев говорил, что это связано с ошибками в его деле. Они, в свою очередь, по словам знакомого с делом адвоката, были связаны именно с запросом на экстрадицию.