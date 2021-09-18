В России начался второй день голосования на думских и иных выборах

Первый день был отмечен огромными очередями на ряде участках, в регионах и в Москве. Также фиксировали аномально высокое число желающих проголосовать на дому, особенно в Санкт-Петербурге. По мнению опрошенных «Эхом» экспертов, это признак массовых фальсификаций.

Судя по сообщениям наблюдателей, на некоторых петербургских участковых избирательных комиссиях наблюдается необычная ситуация: сразу большое количество горожан неожиданно захотело проголосовать на дому. Такой возможностью могут воспользоваться заболевшие или те, кому трудно дойти до участка для голосования. Серьезная аномалия наблюдается, например, в Колпино: там сразу на нескольких участках – больше сотни так называемых надомников. Рекорды, как сообщают наблюдатели от «Яблока», ставят члены одной из участковых комиссий на Васильевском острове: за пять часов они смогли зафиксировать голоса 160 избирателей – получается, что в среднем на голосование одного человека ушло примерно две минуты. Участки с повышенным уровнем надомников есть и в Выборгском районе: на одном из них – более 400 внезапно заболевших избирателей. Более того, ранее в СМИ появлялась информация о том, что во всем Красносельском районе – 60 тысяч желающих проголосовать на дому. Официального подтверждения этих данных пока что нет.

Между тем, в Городской избирательной комиссии не видят проблемы в аномально высоком количестве надомников.

