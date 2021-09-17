Легендарный бразильский футболист Пеле вновь госпитализирован

Он находится в отделении интенсивной терапии, сообщают бразильские СМИ.

30 августа трехкратный чемпион мира по футболу был госпитализирован в частную клинику «Альберт Эйнштейн» в городе Сан-Паулу. Тогда 80-летний экс-форвард сообщил, что это связано с

необходимостью прохождения планового обследования, которое откладывалось из-за пандемии коронавирусной инфекции. 6 сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли. Он говорил, что успешно восстанавливается. 14 сентября его перевели в обычную палату.