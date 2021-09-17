Экс-координатору «Открытой России»* в Чувашии Юрию Сидорову предъявили обвинение по делу о «нежелательной» организации

Об этом сообщил «Новой газете» адвокат Сергей Бадамшин. Он опубликовал в своем телеграм-канале выдержку из обвинительного заключения, согласно которому Сидорова обвиняют в передаче нескольких книг, в том числе «1984» Джорджа Оруэлла, игры «Мафия», русско-китайского разговорника и открыток с символикой «Открытой России» публичным лицам Чувашии — на тот момент действующему главе республики Михаилу Игнатьеву, сити-менеджеру города Чебоксары Алексею Ладыкову, а также министру здравоохранения и прокурору республики. По словам адвоката, его подзащитному грозит до шести лет лишения свободы.

* — признана в России нежелательной организацией