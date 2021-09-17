Узнать результаты онлайн голосования можно будет только после закрытия всех участков 19 сентября

Об этом сообщил председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух. Атаки на сайты онлайн-голосования в Москве отражены, после них защиту усилили, утверждает Массух.



В Москве явка на электронные выборы, по данным столичного общественного штаба по наблюдению, в первый день составила почти 60%. Всего в Москве зарегистрировалось чуть более 2 миллионов онлайн-избирателей.



Явка на участках по стране вечером приблизилась к 17%. По данным Центризбиркома, во многих регионах явка была заметно выше. Так, в Татарстане она превысила 30%, в Кемеровской области составила почти 34%, а в Туве и Чечне — около 40%.