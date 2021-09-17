Владимир Путин впервые принял участие в онлайн голосовании на выборах

Президент ранее объявил об уходе на самоизоляцию из-за выявленного коронавируса у сотрудников в его близком окружении. Пресс-служба Кремля опубликовала видео, на котором российский лидер заходит в кабинет, подходит к уже включенному компьютеру с запущенным браузером, где открыта страница входа в систему дистанционного электронного голосования. Потом набирает что-то на клавиатуре одним пальцем, после чего появляется надпись «Спасибо, ваш голос учтен».

Между тем, журналисты обратили внимание на то, что в кадре у президента не видно телефона, без которого проголосовать онлайн невозможно. К тому же ранее сам Путин говорил, что у него вообще нет мобильника.

В Кремле объяснили, что президент воспользовался устройством одного из помощников. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил радио «Говорит Москва», что у самого Путина действительно нет гаджета.

Кроме того, журналист «Медиазоны» Давид Френкель заметил, что на видео с голосованием на часах президента стоит 10-е число. Пост об этом он опубликовал в твиттере, проиллюстрировав его фотографией. В комментариях к публикации многие предположили, что запись была сделана заранее.