Власти Великобритании существенно смягчают правила въезда в страну из других государств

С 4 октября полностью привитым путешественникам надо будет сдать лишь один недорогой тест на COVID-19 по приезде в Англию, написал на своей странице в «Твиттере» глава британского Минтранса Грант Шэппс.

Позже ведомство уточнило, что смягчение правил не распространяется на тех, кто привит вакцинами, не одобренными в Королевстве. Для них останется обязательным три ПЦР теста и соблюдение 10-дневного карантина на дому. Таким образом, послабления не коснутся путешественников из России.