В России завершился первый из трех дней голосования на парламентских выборах

Он отметился аномальными очередями на ряде участков и сообщениями о нарушениях.



Любопытно, что очереди на этот раз выстраивались не только реальные, но и виртуальные – электронное голосование доступно, помимо Москвы, уже в 6 регионах, и почти везде система с самого утра не справлялась с наплывом желающих. Глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов даже сообщал о DDOS-атаке на сервера электронного голосования, были атаки и на центры наблюдения за выборами. Глава СК Александр Бастрыкин уверяет, что из-за рубежа, и обещает все расследовать. С обычных участков сообщали о вбросах. Например, команда кандидата от «Яблока» Андрея Пивоварова – в БалашИхе; издания Znak.com и «Медиазона» — в Петербурге, поддержанный «Умным голосованием» против единоросса-телеведущего Евгения Попова Михаил Лобанов – в своем Кунцевском округе на западе Москвы.



В Подмосковье вновь голосовали в палатках, на остановках общественного транспорта и тому подобных местах, в Башкирии «Справедливая Россия» пожаловалась на недопуск наблюдателей и членов УИК на отдельные участки. Еще около сотни жалоб ЦИК получил на принуждение к голосованию. Фиксируются жалобы и на нарушение процедуры при надомном голосовании – при аномально высокой явке.

Отдельно обсуждались очереди из военных и бюджетников на части участков в первой половине дня – в организованном подвозе как таковом нарушений ЦИК не усмотрел, но потребовал не создавать столпотворений – ведь именно ради их отсутствия в условиях пандемии и перешли на многодневное голосование.

Явка по стране к концу первого дня приблизилась, по данным ЦИК, к 17%. Никаких серьезных нарушений, по мнению ЦИКа, не отмечается, только дезинформация и дискредитация из-за рубежа. Глава комиссии Элла Памфилова выразила уверенность, что практика многодневного голосования сохранится и впредь.

Политолог, научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов в нашем эфире сказал, что Россия вполне могла бы обойтись без выборов: «Казалось бы, чего бы не объявить Россию монархией, отказаться от выборов на всех уровнях и править так и дальше, тем более, что по понятиям так давно и произошло. <...> Страх грядущего их угнетает. Вроде бы давно пора эту ерунду со всеми этими выборами выбросить , но ведь считали сто лет Россию республикой, вроде надо выбираться, а вдруг народ не поймет? Хотя, казалось бы, народ только этого и хочет. То, что мы сейчас имеем, это такой рудимент. Рождаются же некоторые люди с хвостом. Я думаю, что это смешная для самой власти ситуация, она просто не знает, как это отрезать». Пастухов добавил, что в России привыкли к формальной демократии и к тому, что власть нужно выбирать.