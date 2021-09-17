Минюст ходатайствует о засекречивании оснований для признания иноагентами журналистов «Открытых медиа»

Представители министерства юстиции в суде подали ходатайство о засекречивании оснований для признания иностранными агентами журналистов «Открытых медиа» Юлии Ярош и Максима Гликина. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист Анастасия Буракова.

«Это уже второе заседание по обжалованию статуса иностранного агента журналистов Юлии Яроша и Максима Гликина. Как государственный орган Минюст обязан предоставить всю эту информацию и подтвердить законность обоснованность своего решения, от чего Минюст уклоняется уже два заседания. Сегодня представителями Минюста было заявлено ходатайство о том, что якобы информация, на основе которой они принимали решение признать журналистов иностранными агентами, относится к разряду государственной тайны. Это информация, которая затрагивает права и законные интересы непосредственно Юлии Ярош и Максима Гликина. Оказалось, что информация о личной хозяйственной деятельности, счетах Юлии Ярош и Максима Гликина, а также об их журналистской деятельности у нас теперь стало государственной тайной», — сказала она.

А.Буракова отметила, что несмотря на возражения защиты дело передано в Мосгорсуд.

«Суд ничего не смутило, теперь дело передано в Мосгорсуд, <...> ждем назначения заседания в Мосгорсуде. Посмотрим, что они представят, но опубликовать какие-то документы уже не сможем», — заключила она.

По информации издания «Медиазона», министерство юстиции объявило гостайной письмо Росфинмониторинга, на основании которого признали иноагентом журналистов «Открытых медиа». Обжаловать свое включение в реестр физлиц-иностранных агентов пытаются сразу двое журналистов «Открытых медиа» – Максим Гликин и экс-главред «Открытых медиа» Юлия Ярош.

Юлия Ярош и Максим Гликина признаны иноагентами в середине июля, а в начале августа Роскомнадзор заблокировал и сайт «Открытых медиа» связав издание с признанной «нежелательной организацией» британской Open Russia Civic Movement. На следующий день редакция объявила о прекращении работы.

«Открытые медиа» проработали с 2017 по 2021 год, принадлежали Михаилу Ходорковскому и были зарегистрированы в Эстонии. В январе 2021 года издание опубликовало информацию, косвенно подтверждающую связь президента Владимира Путина с дворцом в Геленджике.