Специалистам удалось за день отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием

Из-за этого статистика загружалась в сервис с опозданием, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома. Там отметили, что несмотря на это отображение процесса записи проходило в соответствии со временем их реальной записи в блокчейн.



Двум DDos-атакам подверглась в первые часы система дистанционного электронного голосования. В совокупности с большим наплывом людей это вызвало длительную загрузку, сообщил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей

Венедиктов. Он отметил, что если бы атаки не совпали с потоком желающих проголосовать, никто бы их не заметил. По мнению Венедиктова, у системы электронного голосования выстроена сильная система защиты, которая улучшалась последние три месяца.

