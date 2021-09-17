Телеканал RT обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор в связи с блокировкой проекта Redfish, где было более 400 тысяч подписчиков. Телеканал просит признать Facebook причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод российских граждан и принять меры против цензуры, сообщила РИА Новости главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

В аккаунте Redfish были опубликованы посты с видео полицейского произвола в США, сообщение о предполагаемых связях королевской семьи Великобритании с нацистами, а также историческая подборка плакатов СССР о «Восьмом Марта».