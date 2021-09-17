В Кремле объяснили, как Владимир Путин смог проголосовать онлайн без мобильного телефона

Президент воспользовался устройством одного из помощников, пояснил радио «Говорит Москва» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подтвердил, что у самого Путина действительно нет гаджета.

Пресс-служба Кремля сегодня распространила видео, на котором президент голосует через компьютер. Журналисты обратили внимание на то, что у президента нет телефона, который необходим для того, чтобы воспользоваться электронным голосованием. Ранее Путин говорил, что у него нет и никогда не было мобильника.

