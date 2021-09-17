В Москве завершился первый день голосования на выборах разного уровня

Первые участки открылись на Камчатке и Чукотке, когда в Москве было 23 часа четверга, а последние закрылись только что в Калининграде.

Сегодня фиксировали аномально большие очереди, которые выстраивались на избирательных участках в Москве и многих регионах, в том числе Саранске, Кургане, Рязани, Владивостоке. В соцсетях публикуют фото и видео, где видно людей, выстроившихся на несколько сотен метров на улицах или толпящихся в помещениях. В их числе много военных и бюджетников. Некоторые признавались, что им велели проголосовать именно в первый день.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала недопустимым очереди избирателей на участках для голосования. Она призвала региональные избиркомы оперативно решать подобные проблемы.

Голосование продлится еще два дня. Официально для всей страны оно завершится в воскресенье в 9 вечера по московскому времени.

Одновременно с выборами в Госдуму восьмого созыва проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.