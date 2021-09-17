Стало известно о смерти судьи Натальи Репниковой, которая заменила Навальному условный срок на реальный

Сегодня стало известно о смерти судьи Симоновского суда Москвы Натальи Репниковой, которая заменила политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Об этом пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда. Там сообщили, что Репникова отчислена 18 августа в связи с ее смертью. Первым о ее кончине написал в Твиттере депутат муниципального округа Филевский парк Вадим Коровин. Причины смерти не уточняются.
2021-09-17T20:37:55+03:00
2021-09-17T20:43:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:37, 17 сентября 2021
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