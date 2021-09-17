Центризбирком получил около сотни жалоб о принуждении к голосованию за все время избирательной кампании

25 из них касаются дистанционного электронного голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, часть таких жалоб отфильтровывается, если они приходят анонимно или если в процессе анализа выясняется, что жалобщик не работает на указанном им предприятии. По жалобам, где люди утверждают, что им буквально грозили увольнением, будут действовать правоохранительные органы, заверила Памфилова. Она подтвердила, что по всем случаям ЦИК обращается к главам субъектов Федераций и в органы прокуратуры.

В некоторых районах Петербурга появилось аномальное количество людей, которые собираются проголосовать на дому. Между тем, в Городской избирательной комиссии не видят проблемы в аномально высоком количестве надомников. Ходить по квартирам избирателей приходится из-за пандемии, рассказал представитель Горизбиркома Юрий Кузьмин.

Аномалии с надомным голосованием наблюдаются не только в Петербурге. Так, например, в Челябинской области к этому моменту почти каждый десятый проголосовавший не посещал избирательный участок.