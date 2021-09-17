Суд Хабаровска приговорил жителя Читы к шести годам колонии общего режима за комментарии о взрыве в архангельском УФСБ

Его признали виновным в публичном оправдании терроризма, сообщает сайт «Тайга-инфо». По версии обвинения, мужчина опубликовал в сети «материалы, оправдывающие теракт» 17-летнего Михаила Жлобицкого в здании управления ФСБ Архангельской области в 2018 году. Также, согласно сообщению ведомства, обвиняемый в ходе следственных действий высказывал угрозы сотрудникам ФСБ, связанные не только с их жизнью и здоровьем, но и с целостностью зданий и сооружений. Согласно сайту суда, дело поступило на рассмотрение 9 августа. Фамилия фигуранта в картотеке скрыта.