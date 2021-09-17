Кандидат в депутаты ГД Лобанов, одним из конкурентов которого является Евгений Попов, заявил о вбросах в 197 округе

Кандидат в депутаты Госдумы, доцент МГУ Михаил Лобанов, одним из основных конкурентов которого является журналист Евгений Попов, выдвигающийся от «Единой России», заявил о вбросах в своем 197 округе. По словам Лобанова, нарушения зафиксированы на участке на Большой Филёвской улице и в Филевском парке. Он намерен добиваться отмены голосования по данным урнам, сообщает интернет-издание DOXA. Более того, как пишет Лобанов в своем телеграм-канале, провокации в отношении него начались с первых часов голосования – некоторым жителям после полуночи стали поступать звонки якобы от ''команды Лобанова''».

Ранее сетевой ресурс SOTA писал, что на одном из участков данного округа зафиксировали «аномальное количество бюллетеней надомного голосования». При этом, «когда наблюдатель попытался узнать, сколько заявок было оставлено, выяснилось, что реестр надомного голосования вовсе не был составлен», — пишет издание.