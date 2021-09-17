Российский МИД назвал вторжение СССР в Польшу, которое началось в этот день 82 года назад, «освободительным походом»

Российский МИД назвал вторжение Советского союза в Польшу, которое началось в этот день 82 года назад, «освободительным походом». В Варшаве с этим категорически не согласны.

На своей странице в твиттере дипломатическое ведомство написало, что наступательная операция была продиктована соображениями обороны, а советских солдат местное население забрасывало цветами.

Красная армия вторглась в Восточную Польшу 17-го сентября 1939-го, а 1-го сентября Западную Польшу атаковала гитлеровская Германия. Менее чем за месяц до этого две страны заключили между собой пакт о ненападении, в секретных протоколах к которому поделили Восточную Европу. Вплоть до конца 1980-х в Москве отрицали сам факт существования секретного приложения, однако наяву все было так, как там написано.

Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий еще в декабре 2019-го ответил президенту Владимиру Путину, защищавшему пакт Молотова-Риббентропа во время своей очередной большой пресс-конференции. Официальная позиция Варшавы, выраженная премьером, состоит в том, что пакт был военным союзом и предпосылкой ко Второй мировой войне.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясин в ответ на сегодняшнее заявление российского внешнеполитического ведомства написал в соцсетях, что «освободительного похода» не было, а была осуществлена агрессия по соглашению с нацистской Германией.

В современной России осуждать этот пакт и называть эти действия СССР агрессией де-факто запрещают сразу 2 недавно принятых закона – о запрете реабилитации нацизма (до 5 лет тюрьмы) и недавно принятый «закон о запрете отождествления ролей СССР и Германии во Второй мировой войне».

