Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда

Президент России Владимир Путин в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда. Путин поручил кабмину обеспечить финансирование расходов, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты.
2021-09-17T19:33:17+03:00
2021-09-17T19:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 17 сентября 2021
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