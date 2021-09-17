Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда

Президент России Владимир Путин в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда. Путин поручил кабмину обеспечить финансирование расходов, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты.