Владимир Путин рассказал из-за кого ушел на самоизоляцию

Президент также обратил внимание на важность своевременной ревакцинации от коронавируса.

14 сентября Владимир Путин сообщил об уходе на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Позже он рассказал, что общался с заболевшим человеком, который работает с ним «в непосредственной близости». Накануне президент сказал, что в его окружении заболели несколько десятков человек. Из-за этого, как говорил Путин, он не поехал в Душанбе на саммит ОДКБ и ШОС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что глава государства чувствует себя хорошо, его самоизоляция продлится как минимум неделю.