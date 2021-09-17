Суд оштрафовал главу «Комитета против пыток» по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации

Суд Нижнего Новгорода оштрафовал главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина на 10 тысяч рублей по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации. Об этом сообщил телеграм-канал КПП. Речь идет о чешской НПО «Человек в беде» (Člověk v tísni), признанной «нежелательной» в России в 2019 году. При этом в деле содержатся скриншоты публикаций с сайта «Комитета против пыток» от 2015, 2016 и 2017 гг. с упоминанием этой организации, когда она еще не считалась «нежелательной».

Сам Каляпин заявил в суде, что понимает, почему стал объектом, как он выразился, «вот этого наезда». Он пояснил, что «жестко критиковал как работу СК, так и работу прокуратуры».

Как пишет «Новая газета», протокол на Каляпина составили в июле после жалобы гражданина Ильи Савинова. Он — бывший член созданного по инициативе Владимира Путина Общероссийского народного фронта, а также известный в Нижнем Новгороде «борец с оппозицией». В своей жалобе Савинов утверждал, что КПП якобы получает иностранное финансирование.