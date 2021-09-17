Письмо Росфинмониторинга, на основании которого признали иноагентом журналиста «Открытых медиа», объявили гостайной

Письмо Росфинмониторинга, на основании которого признали иностранным агентом журналиста «Открытых медиа», объявили гостайной.

Документ засекретило Министерство юстиции, которое и ведет реестр НКО, СМИ и физлиц-иноагентов. Об этом пишет сетевое издание «Медиазона» со ссылкой на полученное от юриста Анастасии Бураковой определение Замоскворецкого районного суда, который передал дело для дальнейшего рассмотрения в Московский городской суд.

Обжаловать свое включение в реестр пытаются сразу 2 журналиста этого издания – Максим Гликин и экс-главред «Открытых медиа» Юлия Ярош. Причем на прошлом заседании причины присвоения статуса представители Минюста отказывались назвать, ссылаясь уже на информацию для служебного пользования от генпрокуратуры.

Ярош и Гликина признаны иноагентами в середине июля, а в начале августа Роскомнадзор заблокировал и сайт «Открытых медиа» связав издание с признанной «нежелательной организацией» британской Open Russia Civic Movement. На следующий день редакция объявила о прекращении работы.

«Открытые медиа» проработали с 2017-го по 2021-й, принадлежали Михаилу Ходорковскому и были зарегистрированы в Эстонии. В январе 2021-го они опубликовали информацию, косвенно подтверждающую связь президента Владимира Путина с дворцом в Геленджике.