Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в первый день голосования превысила 9%

Это без учета электронного голосования. Максимальная – в Чукотском автономном округе и Чечне. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

В Санкт-Петербурге за первые семь часов голосования на участки пришли почти 7,5% избирателей. Это официальные данные горизбиркома. Между тем очевидцы сообщают о нарушениях.

Полиция задержала женщину, которая пыталась пронести на участок в центре Петербурга более ста бюллетеней. Поначалу сотрудник просто заглянул в сумку с бумагами, после чего позволил её владелице уйти, однако члены комиссии настояли на задержании, рассказывает портал «Фонтанка-ру».

На другом участке наблюдатели заметили, что молодой человек хочет опустить в урну два комплекта бюллетеней, при этом он не смог объяснить, как лишние документы попали ему в руки. Позже в отделе полиции он дал объяснения. Видео в соцсетях опубликовала политик Ирина Фатьянова:

На некоторых участках попытки зафиксировать нарушения приводять к конфликтам, в том числе — в самих комиссиях. Издание «Знак-ком» опубликовало видео, на котором член избиркома пытается заснять горожан, которых он называет подставными избирателями, однако его коллеги выдают им бюллетени.

Вопросы у горожан и наблюдателей вызвали также группы спортивных молодых людей, которые организованно приходили на несколько избирательных участков. В Горизбиркоме объяснили, что курсантов одного из военных училищ неправильно сориентировали, и они просто искали дорогу на нужный участок.

Петербург стал одним из немногих регионов России, куда Центризбирком направил тройку сотрудников, чтобы они противодействовали нарушениям при голосовании. Глава городской избирательной комиссии сказала, что не видит в этом проявления недоверия и даже довольна вниманием со стороны ЦИК.