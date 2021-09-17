В Афганистане боевики «Талибана»* упразднили министерство по делам женщин

Вместо него создана исламская «полиция нравов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал. «Полиция нравов» работала в 1996–2001 годах, когда «Талибан» находился у власти в стране. Этот орган выполнял репрессивно-карательные функции, чем вызывал недовольство у афганцев.

*«Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная в России