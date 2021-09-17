В Варшаве задержали бывшего главу российской криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева

Это произошло еще 11 августа, однако известно об этом стало только сейчас, пишет газета Wyborcza. Знакомый Васильева подтвердил эту информацию «Русской службе Би-би-си». Предпринимателя арестовали на 40 суток. Польская прокуратура должна решить вопрос о его экстрадиции в Казахстан, где против Васильева возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
2021-09-17T18:33:04+03:00
2021-09-17T18:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 17 сентября 2021
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