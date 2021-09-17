Президент Владимир Путин объявил о единовременных выплатах блокадникам Ленинграда и награжденным за оборону города. Сумма составит 50 тысяч рублей. Такое поручение глава государства дал в связи с 80-летней годовщиной открытия «Дороги жизни». Деньги получат граждане России, проживающие в стране, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
2021-09-17T18:32:45+03:00
2021-09-17T18:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 17 сентября 2021
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