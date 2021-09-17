Она призвала региональные избиркомы оперативно решать подобные проблемы. Памфилова отметила, что очереди наблюдались с утра на некоторых участках, не соблюдалась социальная дистанция.
Очереди, по данным региональной прессы и свидетельству нашего корреспондента в Москве наблюдались на многих участках. Некоторые избиратели говорили, что стояли более 1,5 часов.
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала «недопустимым» очереди на избирательных участках
Она призвала региональные избиркомы оперативно решать подобные проблемы. Памфилова отметила, что очереди наблюдались с утра на некоторых участках, не соблюдалась социальная дистанция.