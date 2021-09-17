Глава ЦИК Элла Памфилова назвала «недопустимым» очереди на избирательных участках

Она призвала региональные избиркомы оперативно решать подобные проблемы. Памфилова отметила, что очереди наблюдались с утра на некоторых участках, не соблюдалась социальная дистанция.

Очереди, по данным региональной прессы и свидетельству нашего корреспондента в Москве наблюдались на многих участках. Некоторые избиратели говорили, что стояли более 1,5 часов.