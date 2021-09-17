Россия планирует и дальше учитывать задачи отмененного рейтинга Всемирного банка Doing Business

Накануне он принял решение прекратить ежегодную публикацию, в которой оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира. Внутреннее расследование показало сознательное и некорректное отображение рейтингов некоторых государств. Об итогах разбирательства сегодня пишет газета «Коммерсантъ». Газета «Коммерсант» отмечает, что обвинения в коррупции пока никому не предъявили, но карьера главы МВФ находится под угрозой.

В последней версии рейтинга, опубликованной в прошлом году, Россия занимала 28 место. Почти 10 лет назад Владимир Путин требовал вывести страну в топ-20.